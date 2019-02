© foto di Federico De Luca

È un grande classico, in magistratura. L'intenzione, da parte di una specifica parte politica, di separare le carriere, con due ordini differenti tra giudici e pubblici ministeri. Riforma sempre prospettata ma mai in vigore, perché sia giudice che pubblico ministero dovrebbero portare, in larga parte, a una sentenza che sia corretta. La stessa cosa si può vedere in giorni concitati, come quelli dopo la decisione di Abisso in Fiorentina-Inter, con il rigore concesso al minuto novantasette per un fallo discutibile (per usare un eufemismo) di D'Ambrosio. Il direttore di gara era stato sbugiardato dal Var in più di una circostanza, tra il fallo di mano di Edimilson e il gol annullato a Biraghi, oltre ai check dei fuorigioco di Chiesa e Vecino sui primi due gol.

Escludendo il dolo, perché è evidente che Abisso non volesse favorire né l'una né l'altra parte, ci possono essere dei motivi per cui un arbitro si può fidare più della sua vista che non del proprio collega al Var. Ed è proprio questo il punto: perché non creare appositamente una "selezione" di varisti, una nuova categoria professionale, magari riservata agli arbitro che vanno in pensione? Non sarebbe una situazione per tutti, perché c'è chi diventa dirigente - come Collina o Rosetti - ma potrebbe essere una opportunità per chi, pur meritevole, ha raggiunto la soglia dell'arbitraggio in campo. Anche perché correre a certo ritmo, a un'età elevata, rischia di essere impossibile.

Così separare le carriere da arbitro e varista potrebbe essere l'ideale. Perché Massimiliano Irrati dovrebbe ritirarsi dopo avere raggiunto il limite d'età da arbitro? Si eviterebbe anche un eccesso di zelo, di protagonismo, da chi è dentro la sala video e potrebbe - condizionale d'obbligo e riferito a nessuno in particolare - mettersi in mostra per arbitrare di più. L'intenzione di creare dei professionisti, già confermata da Busacca nei mesi scorsi, potrebbe avere uno sbocco semplice, senza dover creare figure da zero.