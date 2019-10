Serie A, si riparte - Fonseca, Tudor e otto giocatori squalificati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Otto giocatori squalificati per una giornata. È questa l'eredità lasciata dal Giudice Sportivo di Serie A; alla ripresa del campionato, quindi, non potranno scendere in campo i seguenti giocatori:

Gary Medel (Bologna)

Riccardo Saponara, Davide Biraschi e Christian Romero (Genoa)

Lucas Leiva (Lazio)

Davide Calabria e Samu Castillejo (Milan)

Gabriel Strefezza (SPAL)

Fermati anche Paulo Fonseca, allenatore della Roma (due turni), e Igor Tudor, tecnico dell'Udinese.