Serie A, si riparte - Sanchez e Zapata k.o.. Tutti gli infortunati

La pausa Nazionali ha scombinato i piani di tanti allenatori, che dovranno far fronte agli infortuni di giocatori importanti. Da Zapata ad Alexis Sanchez, fino a Tomiyasu e Lozano, saranno tanti gli assenti alla ripresa del campionato. Ecco la situazione squadra per squadra nel dettaglio.

ATALANTA Lesione di primo grado all'adduttore della coscia destra per Duvan Zapata, che dovrà stare fuori per circa tre settimane.

BOLOGNA Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro per Tomiyasu: il giapponese mancherà per più di un mese. Anche Destro salterà la Juve, così come Mitchell Dijks e Gary Medel: per il cileno lesione di primo grado del bicipite femorale destro, tornerà a metà novembre.

BRESCIA Torregrossa è fermo dalla sfida contro il Milan ed è improbabile che rientri tra i convocati per la sfida di lunedì. Anche Ndoj e Magnani sono in dubbio.

CAGLIARI Pavoletti e Cragno torneranno nel 2020 (l'attaccante a fine stagione), da valutare le condizioni di Joao Pedro, Cacciatore e Lykogiannis, mentre Faragò si rivederà solo a fine mese.

FIORENTINA Paura per Chiesa, ma l'attaccante azzurro dovrebbe esserci per la partita contro il Brescia. Solo un problema muscolare per il figlio d'arte, c'è ottimismo per il recupero.

GENOA Capitan Criscito si è infortunato nell'ultimo match, quello contro il Milan, e rientrerà con ogni probabilità a fine novembre. Sturaro vede il ritorno in campo: dovrebbe essere pronto per fine ottobre.

INTER Problemi per Antonio Conte, che dovrà rinunciare a Danilo D'Ambrosio (frattura della falange del piede destro) e Alexis Sanchez (lussazione del tendine peroneo lungo sinistro) per diverso tempo. Non ci sarà nemmeno Stefano Sensi: fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di giovedì, si tenterà di recuperarlo per il Parma.

JUVENTUS Giorgio Chiellini, nella migliore delle ipotesi, tornerà a marzo dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Aaron Ramsey continua a far visita all'infermeria: problemi muscolari, il gallese è in dubbio. Non ci sarà nemmeno Mattia Perin, così come Douglas Costa. Danilo, invece, è recuperato, De Sciglio quasi.

LAZIO Rosa praticamente al completo per Simone Inzaghi, che avrà tutti gli effettivi a disposizione alla ripresa del campionato. Anche Correa è recuperato.

LECCE Fabio Liverani ha un solo dubbio per la trasferta di Milano, legato alla presenza di Giannelli Imbula.

MILAN Nessun problema per Stefano Pioli, che potrà contare sulla rosa al gran completo per la sfida contro il Lecce. Mattia Caldara potrebbe rientrare tra i convocati.

NAPOLI Ancelotti recupererà quasi sicuramente Maksimovic e Mario Rui, ma potrebbe non avere a disposizione Lozano, uscito malconcio dall'ultimo impegno con la sua Nazionale. Out anche Hysaj, che ha rimediato una frattura costale contro il Torino e tornerà a fine mese.

PARMA D'Aversa può sorridere per il recupero di Darmian. Laurini sarà quasi sicuramente out: il terzino non ha pienamente recuperato il trauma contusivo-distorsivo alla spalla sinistra.

ROMA Florenzi, Perotti, Dzeko e Under sono in dubbio per la sfida contro la Sampdoria. Non ci saranno, invece, Diawara (rientro metà novembre), Zappacosta (rottura del crociato, tornerà ad aprile), Lorenzo Pellegrini (ipotesi rientro a inizio dicembre) e Mkhitaryan (ancora una settimana di stop)

SAMPDORIA Thorsby e Linetty sono in dubbio per il match contro la Roma, mentre dovrebbe vedersi in campo Gonzalo Maroni.

SASSUOLO Fastidio muscolare per Chiriches, la cui presenza con l'Inter è in dubbio. Non ci saranno sicuramente Rogerio e Pegolo.

SPAL Semplici proverà a recuperare Di Francesco e Vicari per il delicato match contro il Cagliari. Sicuri assenti Fares e D'Alessandro, che torneranno a febbraio.

TORINO Simone Zaza non ha giocato contro il Napoli a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio. Mazzarri proverà a recuperarlo per la partita contro l'Udinese.

UDINESE Becao e Stryger Larsen sono in forte dubbio per l'incontro con i granata.

VERONA Di Carmine è a disposizione di Ivan Juric, mentre Bessa e Pazzini rientreranno a fine ottobre. Badu ha ripreso a lavorare a inizio mese e potrebbe essere in campo a febbraio.