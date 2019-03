Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

Se Atene piange, Sparta non ride, recita un vecchio detto italiano. Che, città a parte, sembra calzare a pennello per la situazione di Porto e Roma, domani pronte a sfidarsi per un posto che vale più di dieci milioni di euro oltre che un bel gruzzolo di prestigio, quello che deriva dall'essere entrato nelle migliori otto della Champions League (per la Roma sarebbe la seconda volta di fila, niente male!). Tornano allo stato precario delle squadre, il weekend ha regalato ben poche soddisfazioni, o certezze, ai rispettivi tecnici, che arrivano dunque allo scontro decisivo ricchi di dubbi e con due squadre per forza di cose "scariche" per quanto accaduto nei rispettivi derby.

Sarà una vera e propria sfida "tra vinti" quella che andrà in scena domani sera all'Estadio do Dragao, sotto una più che probabile pioggia. Della Roma sono rimasti brandelli, nervosi peraltro, dopo la gara più attesa dell'anno nella Capitale, ma al Porto non è andata certo meglio, tutt'altro. Dopo O Clássico perso col Benfica, in casa per giunta, i Dragões hanno consegnato ai rivali non solo il derby più sentito in Portogallo, ma anche il primo posto della Liga NOS, quando mancano "solo" dieci giornate al termine del campionato. Un tracollo che non ha certo risparmiato Sergio Conceicao, attaccato dalla critica e di certo ora chiamato a dare una reazione importante in Europa.

Perché perdere in tre giorni primo posto e Champions, potrebbe non costargli il lavoro immediatamente, mentre Di Francesco sembra rischiare grosso in caso di eliminazione, ma di certo potrebbe arrestare improvvisamente la sua ascesa a tecnico rivelazione in ambito europeo, iniziata in patria, proseguita in Francia e che ora deve salire l'ultimo decisivo gradino con una conferma anche a livello internazionale.