Should I stay or shoud I go? Perisic, a un passo dal salutare l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Should I stay or should I go? Suonano i Clash, sul futuro di Ivan Perisic. Tra i leader dello spogliatoio che ha di fatto detronizzato Mauro Icardi, il croato potrebbe comunque lasciare l'Inter a fine stagione. D'altra parte, non ha mai fatto mistero di voler tentare l'avventura in Premier League prima di concludere la sua carriera. Dall'Inghilterra, lo seguono in parecchie e sin da tempi non sospetti. Ci hanno pensato l'Arsenal e il Manchester United, ma non si sono mai avvicinate ai 50-60 milioni di euro che chiede(va) l'Inter. Negli ultimi tempi, ecco il Tottenham, pronto a fare spese in Italia. E la richiesta nerazzurra potrebbe anche essersi abbassata, considerato che per un giocatore in partenza non si può chiedere la luna. Il problema? Al momento, di offerte concrete, non ne sono arrivate. Neanche sui 30 milioni di euro che potrebbero far vacillare ma non certo entusiasmare Marotta e Ausilio.