Si qualifica se: Inter e Juve possono già strappare il pass Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La possibilità di chiudere la pratica è ghiotta. Tanto che Uefa.com ha già stilato le possibilità, girone per girone, che hanno i 32 club impegnati nella fase a gironi di Champions League di andare agli ottavi già dopo la quarta giornata. Nel Gruppo B, l'Inter si qualifica matematicamente se vince contro il Barcellona e se Tottenham-PSV finisce in parità. La Juventus si qualifica se non perde contro lo Young Boys e arriva matematicamente prima con una vittoria. Dovrà rimandare un eventuale appuntamento con gli ottavi anticipato la Roma, idem il Napoli.