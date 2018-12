Si qualifica se... Inter, vinci col PSV. E spera che il Barça faccia il Barça

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter e Tottenham, dopo il successo Spurs a Wembley, sono entrambe a quota 7 col Barcellona già qualificato e certo del primo posto. I nerazzurri, classifica alla mano, sono attualmente terzi in virtù degli scontri diretti (il 2-2 complessivo premia gli inglesi, con il gol di San Siro che al momento "vale doppio"). Questa sera la squadra di Pochettino sarà di scena al Camp Nou contro un Barça che preannuncia turnover, mentre i nerazzurri ospiteranno un PSV oramai fuori da tutto. Per andare agli ottavi l'Inter dovrà battere il PSV e sperare che il Tottenham non faccia l'impresa in Spagna. Se i nerazzurri invece dovessero pareggiare con gli olandesi, sarà necessaria una contemporanea sconfitta degli Spurs con Messi e compagni. In caso di vittoria al Camp Nou, invece, il Tottenham manderebbe Spalletti in Europa League a prescindere dal risultato di San Siro.

LA CLASSIFICA del Gruppo B: Barcellona 13, Tottenham 7, Inter 7, PSV Eindhoven 1