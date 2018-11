Si qualifica se... Juve, basta un punto col Valencia per chiudere la pratica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La rimonta del Manchester United complica la corsa della Juventus, che sull'1-0 stava gustando il passaggio del turno e l'aritmetico primato nel girone con ben due turni di anticipo. Tuttavia i bianconeri hanno comunque la grossa chance di restare in vetta fino alla chiusura del raggruppamento, mentre la qualificazione può arrivare già nel prossimo turno (il 27 novembre a Torino) contro il Valencia. Basterà infatti un pareggio per essere certi di approdare agli ottavi, visto il successo per 2-0 al Mestalla a settembre. Dividendo la posta in palio tra tre settimane, infatti, la Vecchia Signora andrebbe a 10 punti e gli spagnoli a 6 con 90' da giocare. Solo i red devils, a quel punto, potrebbero contendere il primo posto alla Juve.