Si qualifica se: Juve, tante possibilità di andare agli ottavi

Gli ottavi di Champions League non sono certo distanti per la Juventus di Massimiliano Allegri. Nove punti dopo quattro partite, frutto di un ko e di tre successi, sette reti fatte e due subite, i bianconeri hanno ben più di una possibilità per volare con anticipo alla fase a eliminazione diretta dell amassima kermesse continentale. La formazione di Cristiano Ronaldo & co., infatti, si qualifica agli ottavi di finale se vince contro il Valencia, a prescindere dal risultato. Andrebbe a dodici punti, gap chiaramente non colmabile dalle inseguitrici (Valencia a 5, Young Boys a 4 anche in caso di successo contro il Manchester United). Lo stesso vale per il pareggio: alla Juventus basta non perdere visto che, pure in caso di pari, Allegri porterebbe i suoi a 10 punti, +4 ed eventuale +6 sulle due inseguitrici con un solo turno da giocare.