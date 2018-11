Si qualifica se... La situazione delle italiane dopo le gare europee

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La tre giorni di calcio europeo si è conclusa con il pareggio esterno del Milan in casa del Betis Siviglia. Gioie e dolori, per le squadre italiane: a livello di vittorie, sorride soltanto Roma, con i giallorossi che hanno battuto il CSKA a Mosca e la Lazio che ha steso l'Olympique Marsiglia in casa. Pareggi nel complesso positivi per Inter e Napoli, che in Champions hanno ospitato Barcellona e Paris Saint-Germain. Il Milan, in Europa League, ha conquistato un punto sul campo del Betis, più convincente per la solita reazione dei ragazzi di Gattuso. Unica sconfitta la Juventus: paradossalmente, però, i bianconeri restano quelli con la miglior situazione in ottica passaggio del turno.

Champions League

La Juventus si qualifica se: ai bianconeri basta un punto contro il Valencia per l'accesso agli ottavi di finale. Con una vittoria, inoltre, sarebbe certo anche il primo posto nel girone.

Il Napoli si qualifica se: gli azzurri devono vincere in casa contro la Stella Rossa, mentre il PSG non dovrebbe vincere al Parco dei Principi contro il Liverpool. In virtù di arrivo a pari punti coi parigini, i ragazzi di Ancelotti passerebbero il turno per i gol segnati in trasferta.

La Roma si qualifica se: ai giallorossi "basta" pareggiare a Madrid contro il Real nel prossimo turno. Potrebbe essere sufficiente anche una sconfitta, se il CSKA non dovesse vincere in casa contro il Viktoria Plzen.

L'Inter si qualifica se: i nerazzurri passano agli ottavi con un pareggio in casa del Tottenham, se il PSV non vince a Rotterdam contro il Barcellona.

Europa League

La Lazio è già qualificata ai sedicesimi di finale. Obiettivo primo posto: nel prossimo turno ci sono Eintracht Francoforte-Olympique Marsiglia e Apollon Limassol. Sarà decisiva la sfida contro i tedeschi all'ultima giornata.

Il Milan si qualifica se: batte il Dudelange in casa e non perde con l'Olympiacos in Grecia. La situazione dei rossoneri è la più delicata: a 7 punti con i greci, mentre il Betis è a quota 8. L'ultima giornata sarà decisiva, la qualificazione non può arrivare già nel prossimo turno.