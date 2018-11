Si qualifica se... Roma, contro il Real Madrid può bastare il pari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col successo conquistato ieri a Mosca contro il CSKA, la Roma si avvicina al passaggio del turno. La classifica del girone Champions al momento vede Real Madrid e giallorossi a quota 9 punti, con CSKA e Viktoria Plzen staccati rispettivamente a 4 e 1 punto. Il tutto a due giornate dalla fine, allora la formazione di Di Francesco è certa di approdare agli ottavi conquistando un punto nelle prossime due partite, ma anche senza fare punti contro il Real Madrid e il Viktoria Plzen se il CSKA dovesse pareggiare almeno una gara.

Con un pari nella prossima sfida, contro le merengues, la Roma staccherebbe il pass per gli ottavi con 90' di anticipo. Per il primato, invece, servirebbe vincere contro i blancos e conquistare almeno un pari nell'ultima gara del girone o comunque conquistare un punto in più del Real nelle prossime gare.