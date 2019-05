© foto di Imago/Image Sport

Con la maglia dell'Argentina o con quella del Barcellona, la storia poco cambia. Perché Lionel Messi è costretto a vincere, a trascinare, a portare sempre la croce e poi, appena la barca affonda, tutti sono pronti a sparare sul capitano. Normale, per il più fulgido talento dai tempi di Maradona e che, almeno nei club, lo ha battuto e non di poco. Poi c'è però la realtà. Quella con i tifosi che non vogliono mai perdere, che sono abituati al meglio. Il mondo che si divide tra chi lo odia di professione e chi lo incensa comunque, anche dopo una prestazione traballante.

Però che Messi venga contestato all'aeroporto del Barcellona è un esercizio francamente fuori luogo. Ieri sera ha giocato una partita normale, ma con Alisson che ha salvato due volte su di lui. Ha mandato in porta Coutinho, due volte, poi anche Suarez. Insomma, come per alcune finali di Copa America - e probabilmente pure per quella del Mondo - ha steccato solamente nel non andare a segno, non tanto per le giocate e per le creazioni. Forse l'unico errore grave della partita di Messi arriva dopo l'1-0, quando Matip gli saccheggia il pallone in maniera inopinata. Non si era mai visto Messi che, avendo la porta aperta, tentava un dribbling di troppo. Tranne ieri sera, ed è stato fatale.

Si vince tutti insieme, si perde da solo. Perché i detrattori di Messi hanno sempre detto che senza Xavi e Iniesta non sarebbe stato lo stesso calciatore. Eppure da quando se ne sono andati entrambi ha la media di oltre un gol a partita, vince le Liga come se nulla fosse. Salvo poi steccare in Champions, quando però è tutta la squadra ad affondare sotto gli errori di Jordi Alba e Rakitic, Lenglet e Sergi Roberto. Messi è costretto a vincere e a dividere. Forse sarebbe meglio goderselo e basta. Soprattutto i tifosi del Barça, considerato che - al di là di tutto - è il simbolo blaugrana degli ultimi dieci anni.