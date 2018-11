Silent check della discordia, Monchi sbotta sul contatto Olsen-Simeone

© foto di www.imagephotoagency.it

Il silent check continua a far discutere, anche oggi dopo il match del Franchi. Monchi nel post-gara di Fiorentina-Roma s'e scagliato contro la decisione dell'arbitro Banti che ha assegnato il rigore alla squadra viola per il contatto tra Olsen e Simeone. Il ds giallorosso ha chiesto rispetto e l'utilizzo in piena regola del Var, strumento tecnologico che può e deve chiarire le situazioni borderline. Come quella avvenuta oggi a Firenze, ma il direttore di gara s'è avvalso del silent check che ha di fatto confermato la sua decisione. Il Var è nato con l'intento di stroncare le polemiche, in situazioni come quella del Franchi lascerà sempre qualcuno scontento. Con buona pace della Roma di turno, punita da Veretout dagli undici metri prima del definitivo pari siglato da Florenzi.