© foto di

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Lega Calcio avrebbe espresso parere negativo davanti alla richiesta del Milan di poter effettuare un minuto di silenzio prima della sfida di Coppa Italia contro il Torino che si giocherà domani sera. In giornata potrebbe essere effettuata un’altra richiesta dal club rossonero che comunque dovrà affrontare la volontà della Lega per ottenere il via libera per ricordare il grandissimo campione di basket, nonché tifoso rossonero, scomparso nelle scorse ore in un incidente in elicottero.