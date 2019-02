Soccerex Football Finance 100: Juve scala al 9° posto. Napoli 24°

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come ogni anno, arriva anche a inizio 2019 il Soccerex Football Finance 100: la classifica dei 100 club calcistici più ricchi al mondo, curati dalla Soccerex, organizzazione britannica che dal 1995 fa i conti in tasca al calcio. Una classifica che tiene conto di svariati criteri, a differenza per esempio del rapporto Deloitte che considera quasi esclusivamente il fatturato. In particolare, in questo caso l'indice definitivo si ottiene sulla base di cinque fattori: valore del parco giocatori; patrimonio immobiliare; patrimonio mobiliare (in particolare depositi bancari); potenziale di investimento dei proprietari (in sostanza il patrimonio del proprietario del club); debito netto. Tra le italiane, solo la Juventus entra in top 10, scalando però dall'ottavo al nono posto. 23° posto per il Napoli, 24° l'Inter, 39° il Milan e 61^ la Roma. Di seguito le prime dieci posizioni.

1) Manchester City

2) Paris Saint-Germain

3) Bayern Monaco

4) Tottenham

5) Arsenal

6) Real Madrid

7) Barcellona

8) Manchester United

9) Juventus

10) Chelsea