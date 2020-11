I social della Nazionale celebrano Silvestri: è il migliore italiano dell'ultima giornata di A

La prova offerta da Marco Silvestri contro il Milan mette il giocatore appena convocato da Roberto Mancini in vetrina sui social della Nazionale italiana: Sul sito si legge: "Silvestri è il migliore italiano della settima giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Il portiere del Verona è tra i protagonisti assoluti del 2-2 del Meazza. La sua prestazione gli vale una media-voto di 8: spicca l'8,5 in pagella del Corriere dello Sport-Stadio, La Gazzetta dello Sport gli assegna un 8, mentre da Tuttosport arriva un 7,5. Silvestri alza un muro che impedisce al Milan di operare il sorpasso dopo aver rimontato da 0-2 a 2-2. Due grandi interventi su Theo Hernàndez e non solo, viene tradito dalla deviazione di Magnani in occasione del primo gol, poi allo scadere deve arrendersi ad Ibrahimovic. I due gol subiti non scalfiscono una prestazione di altissimo livello, che lo vede chiudere l'incontro con ben 7 parate all'attivo".