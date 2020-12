I sogni di Dybala per presente e futuro: "Champions con la Juve e Mondiale con l'Argentina"

"L'arrivo alla Juve è stata un'emozione unica, indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi da giocare della Juve penso che sia stato uno dei momento più belli, al di là di quelli in campo". Parla così Paulo Dybala, attaccante della Juventus, in una lunga intervista a Junior Reporter. "I traguardi spero siano ancora tanti, il prossimo sarà la finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli in Supercoppa".

L'argentino, poi risponde a varie domande, tra passato e futuro: "Il sogno che voglio realizzare da calciatore? Sono due. Uno poter vincere la Champions, ovviamente con la Juve e l'altro poter vincere il Mondiale con l'Argentina. Cosa ho provato quando ho ricevuto la chiamata della Juve? Prima ho chiesto se era uno scherzo, in quel momento c'erano altre squadre che stavano chiamando ma ho detto subito al mio procuratore di chiudere alle altre telefonate e sentire solo quella della Juve. Da quando è arrivata la prima: non avevo più altro in meno".