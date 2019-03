Soldi ben spesi? Atalanta: l'inarrestabile Duvan, Rigoni fuoco di paglia

Il punto e il rendimento dei calciatori arrivati nei club di Serie A tra l'estate del 2018 e lo scorso inverno.

Dieci acquisti durante lo scorso mercato estivo, tanti talenti da crescere - come spesso fa la dirigenza orobica - e altri già pronti per l'uso. Duvan Zapata su tutti, perché il colombiano dopo i primi mesi di rodaggio in maglia nerazzurra ha fatto le fortune dell'Atalanta, in tutti i sensi. Un solo gol in campionato fino a inizio dicembre, poi l'ex Napoli e Sampdoria non s'è più fermato. Altri calciatori, invece, sono stati alla corte di Gasperini solo pochi mesi: Adnan, Rigoni, Bettella e Tumminello hanno salutato in inverno mentre Varnier sta recuperando dall'infortunio al ginocchio maturato la scorsa estate.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Ali Adnan - 4 presenze, 191' in campo. Dal 9 marzo ceduto al Vancouver Whitecaps

Emiliano Rigoni - 12 presenze, 3 gol, 519' in campo. Tornato allo Zenit il 31 dicembre 2018

Mario Pasalic - 31 presenze, 4 gol, 1524' in campo

Duvan Zapata - 37 presenze, 22 gol, 2679' in campo

Marco Varnier - Mai convocato

Marco Carraro - Acquistato e ceduto in prestito al Foggia, da gennaio al Perugia

Davide Bettella - Mai impiegato (9 volte convocato da Gasperini), ceduto a gennaio al Pescara

Marco Tumminello - 3 presenze, 14' in campo. Da gennaio al Lecce

Arkadiusz Reca - 4 presenze, 113' in campo

Pierluigi Gollini - 15 presenze, 1380' in campo

Durante il mercato invernale, invece, la dirigenza della Dea ha portato a Bergamo il brasiliano Ibanez. Nessuna presenza per l'ex Fluminense, classe '98 con tanta voglia di emergere. Possibile apprendistato per lui all'Atleti Azzurri d'Italia, per poi spiccare il volo in futuro.