Soldi ben spesi? Cagliari: Maran e i fedelissimi per inseguire la salvezza

© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran vede la salvezza, anche grazie al mercato condotto nelle ultime due sessioni. Il Cagliari ha puntato su alcuni talenti ma anche su alcune certezze volute dal tecnico ex ChievoVerona, come Castro e Srna durante la scorsa estate. Senza dimenticare il croato Bradaric e Klavan, ex Liverpool che ha portato la sua esperienza in Sardegna.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Ragnar Klavan - 10 presenze, 810' in campo

Jherson Vergara - Ceduto ad agosto all'Olbia, poi svincolatosi

Filip Bradaric - 25 presenze, 1299' in campo

Alberto Cerri - 10 presenze, 1 gol, 508' in campo

Lucas Castro - 11 presenze, 1 gol, 908' in campo

Simone Aresti - Mai impiegato (30 volte convocato)

Darijo Srna - 23 presenze, 1822' in campo