Soldi ben spesi? ChievoVerona: le scommesse non pagano

E' arduo il compito del Chievo, ormai con un piede e mezzo in Serie B. La formazione veronese ha dovuto fare i conti con la penalizzazione, ma anche col rendimento sottotono di qualche elemento arrivato in estate, come Obi e Djordjevic, rinforzi che non sono riusciti appieno a dare un aiuto concreto alla squadra di D'Anna, poi affidata a Ventura e infine a Di Carlo.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Michael Fabbro - Acquistato e ceduto al Siena

Mauro Burruchaga - 1 presenza, 35' in campo

Joel Obi - 11 presenze, 1 gol, 663' in campo. Ceduto a gennaio all'Alanyaspor

Adrian Semper - 1 presenza, 90' in campo

Luca Rossettini - 23 presenze, 2002' in campo

Giovanni Di Noia - Acquistato e ceduto al Carpi

Strahinja Tanasijević - 2 presenze, 72' in campo

Filip Djordjevic - 14 presenze, 1 gol, 700' in campo

Il mercato invernale ha visto il ritorno di Andreolli, subito lanciato tra i protagonisti. Dioussé e Schelotto hanno portato esperienza e voglia di fare, ma per il Chievo è troppo tardi. Piazon rappresenta una scommessa, da capire quale sarà il futuro del calciatore di proprietà del Chelsea.