Soldi ben spesi? Empoli: Silvestre colonna, Rasmussen già ceduto

Caccia alla salvezza, per la squadra di mister Andreazzoli. Nonostante la panchina affidata a Iachini a inizio novembre, la società toscana ha deciso di tornare sui propri passi richiamando l'ex allenatore della Roma per continuare a lottare. In estate sono stati ingaggiati giovani calciatori, qualcuno già ceduto per la prossima estate come Rasmussen, ma anche elementi di esperienza come Antonelli e Silvestre.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Salih Uçan - 10 presenze, 1 gol, 210' in campo

Afriyie Acquah - 22 presenze, 1 gol

Luca Antonelli - 10 presenze, 701' in campo

Matias Silvestre - 29 presenze, 2 gol, 2610' in campo

Leonardo Capezzi - 10 presenzem 728' in campo

Antonino La Gumina - 23 presenze, 2 gol, 1178' in campo

Jacob Rasmussen - 12 presenze, 902' in campo

Samuel Mraz - 6 presenze, 1 gol, 168' in campo. Ceduto a gennaio al Crotone

Joel Untersee - 3 presenze, 124' in campo. Ceduto a gennaio allo Zurigo

Michal Marcjanik - Mai impiegato (convocato 17 volte), poi ceduto al Carpi a gennaio

Durante il mercato invernale la società del presidente Corsi ha messo le mani su altri talenti da valorizzare e poi, possibilmente, rivendere in futuro per realizzare altre importanti plusvalenze. E' arrivato Oberlin, che deve però mostrare il suo potenziale, mentre Dragowski e Dell'Orco hanno subito conquistato il posto da titolare.