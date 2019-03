Soldi ben spesi? Fiorentina: delusione Pjaca, Muriel rinasce in viola

Il punto e il rendimento dei calciatori arrivati nei club di Serie A tra l'estate del 2018 e lo scorso inverno.

© foto di Federico Gaetano

Innesti giovani ma di buona qualità, almeno sulla carta, per la Fiorentina durante la scorsa estate. Qualcuno ha reso secondo le aspettative (vedi Lafont, Gerson ed Edimilson) mentre altri - come Pjaca - hanno deluso società e tifoseria. Il croato, accolto come il calciatore copertina della stagione insieme alla bandiera Chiesa e ko per l'infortunio al ginocchio, è il rimpianto più grande della formazione di Pioli.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Edimilson Fernandes - 27 presenze, 2 gol, 1852' in campo

Marko Pjaca - 19 presenze, 1 gol, 744' in campo

Kevin Mirallas - 20 presenze, 2 gol, 905' in campo

Gerson - 29 presenze, 2 gol, 1969' in campo

Christian Nörgaard - 5 presenze, 317' in campo

Federico Ceccherini - 13 presenze, 802' in campo

Alban Lafont - 27 presenze, 2385' in campo

Tòfol Montiel - Mai impiegato (4 volte convocato da Pioli)

Dávid Hancko - 4 presenze, 191' in campo

Dusan Vlahovic - 4 presenze, 68' in campo

In inverno la società gigliata ha lavorato soprattutto per il futuro, mettendo le mani su Rasmussen e Traorè dell'Empoli e su Zurkowski. Come rinforzo immediato sono arrivati Terracciano - spedito in campo da Pioli causa indisposizione di Lafont - e Muriel. Proprio il colombiano, arrivato dal Siviglia, ha avuto un impatto devastante.