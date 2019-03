Soldi ben spesi? Frosinone: chi ha visto Ardaiz e Campbell?

Il punto e il rendimento dei calciatori arrivati nei club di Serie A tra l'estate del 2018 e lo scorso inverno.

Otto punti in meno rispetto la zona salvezza. Serve un miracolo o quasi, alla formazione ciociara, per evitare la retrocessione. Eppure il Frosinone durante la scorsa estate s'è mosso parecchio, in sede di mercato. Tanti, però, gli affari che non hanno reso secondo le aspettative. Su tutti Joel Campbell, stellina al Mondiale di Brasile 2014 con la maglia della Costa Rica e soltanto una meteora in Serie A.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Andrea Pinamonti - 19 presenze, 4 gol, 974' in campo

Joaquín Ardaiz - 1 presenza, 14' in campo. Ceduto a dicembre al Chiasso

Francesco Cassata - 17 presenze, 1 gol, 995' in campo

Marco Capuano - 21 presenze, 1773' in campo

Francesco Zampano - 22 presenze, 1862' in campo

Joel Campbell - 17 presenze, 896' in campo. Ceduto a gennaio al Leon

Rai Vloet - 5 presenze, 118' in campo. Svincolatosi a gennaio

Bartosz Salamon - 18 presenze, 1544' in campo

Alessandro Iacobucci - Mai impiegato (convocato 10 volte)

Emil Hallfredsson - 7 presenze, 461' in campo. Svincolatosi a gennaio

Paolo Ghiglione - 8 presenze, 1 gol, 490' in campo

Stipe Perica - 8 presenze, 555' in campo. Ceduto a dicembre al Kasimpasa

Edoardo Goldaniga - 24 presenze, 1 gol, 2160' in campo

Cristian Molinaro - 15 presenze, 1250' in campo

Lorenzo Crisetig - 8 presenze, 506' in campo. Ceduto al Benevento a gennaio

Marco Sportiello - 29 presenze, 2610' in campo

Andrea Beghetto - 17 presenze, 1342' in campo

Yussif Chibsah - 29 presenze, 1 gol, 2507' in campo

Luka Krajnc - 9 presenze, 790' in campo