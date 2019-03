Soldi ben spesi? Juve: CR7 per la Champions, Ramsey per il futuro

Il punto e il rendimento dei calciatori arrivati nei club di Serie A tra l'estate del 2018 e lo scorso inverno.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sette scudetti di fila e l'ottavo che arriverà tra poche settimane. Anche grazie al mercato estivo, l'ultimo della coppia Paratici-Marotta, che ha regalato a Max Allegri e a tutti i tifosi juventini l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha atteso qualche settimana per sbloccarsi, poi non s'è più fermato. Oltre CR7, l'arrivo di Cancelo e il ritorno di Bonucci hanno rappresentato armi in più nella stagione in corso. Come l'ingaggio di Emre Can.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Leonardo Bonucci - 32 presenze, 2 gol, 2.806' in campo

Cristiano Ronaldo - 36 presenze, 24 gol, 3.016' in campo

Giangiacomo Magnani - Ceduto in estate al Sassuolo

Andrea Favilli - Ceduto in estate al Genoa

João Cancelo - 25 presenze, 1 gol, 1.938 in campo

Emre Can - 28 presenze, 4 gol, 1.541' in campo

Mattia Perin - 8 presenze, 720' in campo