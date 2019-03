Soldi ben spesi? Napoli: Meret e Fabian acquisti top dell'estate

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un Napoli che in estate doveva fare i conti con l'addio di Sarri, l'arrivo di Ancelotti e i naturali cambiamenti nello stile di gioco fra i due tecnici. Tanti e importanti gli arrivi estivi, con i nomi di Meret e Fabian Ruiz che fin da subito sono sembrati colpi ben più che azzeccati nel rapporto qualità/prezzo.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

David Ospina - 21 presenze, 1817' in campo

Kevin Malcuit - 20 presenze, 1446' in campo

Orestis Karnezis - 6 presenze, 540' in campo

Alex Meret - 15 presenze, 1241' in campo

Fabian Ruiz - 28 presenze, 5 gol, 2147' in campo

Simone Verdi - 16 presenze, 3 gol, 539' in campo

Amin Younes - 5 presenze, 1 gol, 107' in campo

In inverno il Napoli ha scelto di non acquistare alcun rinforzo, nonostante all'interno della società fosse già chiara la possibilità di perdere Marek Hamsik, poi volato effettivamente in Cina.