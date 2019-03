Soldi ben spesi? Samp: bene Audero, male Jankto. E 2 riscatti in dubbio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti arrivi in casa Sampdoria durante la sessione estiva, con Ferrero, Romei, Osti e Sabatini che hanno cercato di dare a mister Giampaolo una rosa in grado competere per l'Europa. E risultati alla mano, con i blucerchiati ancora in corsa per l'Europa League, i nomi arrivati erano quelli giusti (anche se restano vivi i dubbi sui riscatti di Defrel e Saponara).

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Emil Audero - 29 presenze, 2610' in campo

Riccardo Saponara - 21 presenze, 2 gol, 927' in campo

Lorenzo Tonelli - 15 presenze, 1 gol, 1380' in campo

Albin Ekdal - 27 presenze, 2249' in campo

Ronaldo Vieira - 10 presenze, 382' in campo

Gregoire Defrel - 30 presenze, 8 gol, 1795' in campo

Rafael Cabral - 2 presenze, 210' in campo

Junior Tavares - 2 presenze, 103' in campo

Jakub Jankto - 19 presenze, 1 gol, 834' in campo

Omar Colley - 16 presenze, 1440' in campo

Vid Belec - non utilizzato in stagione

Alex Ferrari - 2 presenze, 180' in campo

Spazio agli acquisti nel reparto offensivo della Sampdoria durante il mercato di gennaio. L'addio di Kownacki ha lasciato libero uno spazio in attacco, ma gli uomini mercato blucerchiati hanno scelto di portare a Genova due nuovi rinforzi.