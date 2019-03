Soldi ben spesi? Sassuolo: solite idee interessanti. Ciliegina Boateng

© foto di Federico Gaetano

Solite idee interessanti e solite scommesse giovani per il Sassuolo che in estate è dovuto andare a ricercare giocatori buoni per la filosofia calcistica del neo tecnico De Zerbi. Interessanti profili come Boga o Marlon, ma soprattutto quello di Kevin Prince Boateng, giocatore riportato in Italia dopo le esperienze in Spagna e Germania e ceduto a gennaio niente meno che al Barcellona.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Marlon - 17 presenze, 1 gol, 1465' in campo

Manuel Locatelli - 22 presenze, 2 gol, 1592' in campo

Enrico Brignola - 7 presenze, 1 gol, 249' in campo

Giangiacomo Magnani - 20 presenze, 1649' in campo

Jeremie Boga - 17 presenze, 1 gol, 795' in campo

Rogerio - 26 presenze, 2171' in campo

Mehdi Bourabia - 25 presenze, 1390' in campo

Kevin-Prince Boateng - 15 presenze, 5 gol, 1086' in campo. A gennaio ceduto al Barcellona

Federico Di Francesco - 18 presenze, 2 gol, 1103' in campo

Mauricio Lemos - 3 presenze, 225' in campo

Il Sassuolo, dopo un'ottima prima parte di stagione, ha scelto di non intervenire in modo massiccio sul mercato di riparazione. Boateng di fatto non è stato sostituito (semplicemente Boga ha trovato sempre più spazio), in entrata l'unico movimento da segnalare è quello legato al promettente turco Demiral, protagonista fin da subito nell'undici titolare di De Zerbi.