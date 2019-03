Soldi ben spesi? SPAL, Petagna e Fares super. Valdifiori non si impone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la salvezza ottenuta nella stagione precedente, la SPAL ha individuato alcuni profili per rinforzare la rosa e raggiungere di nuovo l'obiettivo. L'esperienza di Missiroli e Petagna è stata indispensabile finora: l'ex attaccante dell'Atalanta ha già raggiunto la doppia cifra in campionato e sta probabilmente vivendo il miglior momento in carriera. Bene anche Fares, che si è preso la fascia sinistra a suon di ottime prestazioni, così come Bonifazi. Ancora da valutare Dickmann e Valoti, mentre Valdifiori non è riuscito a imporsi come titolare a centrocampo.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Lorenzo Dickmann - 5 presenze, 0 gol, 101' in campo

Mohamed Fares - 27 presenze, 2 gol, 2137' in campo

Mattia Valoti - 20 presenze, 1 gol, 1057' in campo

Andrea Petagna - 27 presenze, 12 gol, 2297' in campo

Kevin Bonifazi - 18 presenze, 1 gol, 1493' in campo

Mirko Valdifiori - 14 presenze, 0 gol, 646' in campo

Simone Missiroli - 26 presenze, 0 gol, 2111' in campo

Gabriele Moncini - 1 presenza, 0 gol, 12' in campo. Ceduto a gennaio al Cittadella

A gennaio la società ferrarese è intervenuta per sistemare il ruolo del portiere. Il ritorno in Italia di Viviano, acquistato dallo Sporting Lisbona, è stato sicuramente un ottimo colpo. Due puntelli in difesa, con Simic e Regini, e uno a centrocampo, dove è arrivato Murgia. Dentro anche Fulignati e il talento Jankovic.