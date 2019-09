Sono Wanda Nara, risolvo problemi. Perché ha vinto lei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Io buona o cattiva? Sono quella che ha risolto i problemi". Wanda Nara come Harvey Keitel, mr. Wolf in Pulp Fiction. Mrs, più che mister. Nell'intervista al Corriere della Sera, la moglie e agente di Mauro Icardi ha affrontato uno dei temi legati alla telenovela più lunga dell'estate di calcio italiano. Conclusa nella notte dell'ultimo giorno di mercato, quando l'attaccante argentino si è finalmente deciso ad accettare il PSG. Dopo essersi sentito snocciolare la lunga lista di pretendenti, dalla Roma al Napoli passando per Valencia e Monaco, che si erano fatte avanti e si erano viste rispondere di no. Il tema? La personalizzazione di una trattativa che, tra programmi tv e paparazzate in giro per Milano, coi social di mezzo, ha visto la bionda agente protagonista, ancora più del centravanti.

Ha vinto Wanda. È sostanzialmente un dato di fatto: più di Mauro, che voleva davvero rimanere all'Inter. Più dell'Inter, che il problema l'ha solo rimandato. Più della Juventus, che è rimasta alla finestra ma non ha mai avuto la possibilità di affondare il colpo. Più del PSG, che ha fiutato una buona occasione ma tutto sommato di Icardi non aveva disperata necessità. Ha vinto Wanda, anche affidandosi nella gestione della trattativa a uno come Gabriele Giuffrida, che avrebbe potuto portarlo in qualsiasi club al mondo. Ha vinto Wanda intesa come agente di Icardi, come famiglia di Icardi. Che l'altro ieri era senza fascia, senza numero e senza ruolo in squadra. Oggi si ritrova in uno dei 4-5 club europei più importanti, con un contratto appena rinnovato e quasi raddoppiato nelle cifre. La prospettiva di rimanere se farà bene o il paracadute di poter tornare a Milano, con il suddetto ricco contratto in tasca, se farà male. Una situazione win win, come si dice in gergo, da quello che sembrava un caso inestricabile. Effettivamente, Wanda risolve problemi. Come mr Wolf.