Sorpresa Marotta. Saluta l’uomo che ha reso grande la Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

”La Juventus resterà nel mio cuore, sono stati otto anni bellissimi”. Così Beppe Marotta ha annunciato che non sarà più l’amministratore delegato della formazione bianconera, poco dopo la vittoria contro il Napoli per 3-1 che può già valere una fetta di Scudetto. Una politica di rinnovamento, quella in atto in casa Juve, che non prevede il nome del dirigente arrivato nel 2009 dalla Sampdoria e che insieme a Fabio Paratici ha portato i bianconeri a conquistare sette scudetti di fila e sfiorare la Champions League in due occasioni. Il mandato di Marotta scade il 25 ottobre e resterà nei quadri dirigenziali bianconeri nelle vesti di direttore generale area sport, fino a data da destinarsi. “Fino a quando resterò? Ne parleremo col presidente”, ha aggiunto Marotta che si prepara a salutare il mondo bianconero. Un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno, per chi ha preso la Juventus dalle ceneri del post-Calciopoli fino a stabilire record su record in Serie A.