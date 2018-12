Sorteggi CL ed EL, il via alle 12: segui lo speciale di Tuttomercatoweb

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due in Champions League, tre in Europa League. Oggi i sorteggi di Champions League e di Europa League, rispettivamente di ottavi e sedicesimi di finale. Alle 12:00, a Nyon, Svizzera, nella sede della UEFA conosceranno il proprio destino Juventus e Roma. Un'ora più tardi, invece, toccherà a Napoli e Inter, retrocesse in Europa League dopo il terzo posto nella fase a gironi in Champions e la Lazio. Niente Milan, uscito nel girone con Olympiakos e Betis Siviglia. Su Tuttomercatoweb.com il via a una lunga giornata di approfondimenti, schede, speciali e commenti su quello che sarà il destino europeo delle italiane e non solo.