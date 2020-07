Sorteggio Champions - Barça, Messi insegue la quinta. Setien traballante

Prima c'è il Napoli. Il Barcellona riparte dall'1-1 contro i partenopei dell'andata. E, se i catalani restano un'avversaria di primissimo livello, è altrettanto vero che in questo momento stanno trovando più di una difficoltà. Anche e soprattutto nei rapporti tra la squadra e l'allenatore, nonché nella fiducia della dirigenza nei confronti di quest'utlimo. Considerata la buona forma dei ragazzi di Gattuso, saranno in tanti a voler evitare la pallina Barça/Napoli, nell'urna di oggi. Alle 12 il sorteggio.

Non ha mai perso, ma insegue il Real - La differenza la fa il ritmo infernale che stanno imprimendo le merengues, sempre vittoriose dal riavvio della Liga. Il Barça infatti sinora non ha mai perso dalla fine del lockdown, ma i tre pareggi costano caro ai blaugrana, che oggi si ritrovano a -1 da Zidane. E rischiano di vedere il Real Madrid, impegnato stasera contro l'Alaves, scappare ancora. Una situazione complicata dal fattore ambientale: gran parte dello spogliatoio sembra pronto a scaricare Quique Setien, allenatore mai davvero digerito da un gruppo già provato dall'esperienza Valverde.

La stella: Lionel Messi - Bisogna davvero spiegarlo? No. Però gli anni passano anche per l'argentino: la carta d'identità recita però 33. In bacheca, la Pulce ha già quattro Champions League: di tempo per aggiungerne altre ce n'è ancora. Ma non infinito. E questa stagione, diventata più complicata non solo a livello di club, ma anche personale ("appena" 27 gol finora, non segnava così poco dal 2008), va riscattata in qualche modo.

L'undici tipo - Cruijff, Rijkaard, Guardiola. La linea resta quella, l'eredità parla di 4-3-3, al netto dei deragliamenti verso il 4-4-2 di Valverde nella scorsa stagione e della tendenza di Setien a schierare Messi trequartista in questa. Le alternative sono comunque ricche: Ansu Fati e Dembélé (se rientrerà in tempo come sembra) in avanti, Vidal e Rakitic (più Arthur) a centrocampo. La rosa c'è, non vi sono dubbi.

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

I risultati dopo il lockdown -

Maiorca-Barcellona 0-4

Barcellona-Leganes 2-0

Siviglia-Barcellona 0-0

Barcellona-Athletic 1-0

Celta-Barcellona 2-2

Barcellona-Atlético Madrid 2-2

Villarreal-Barcellona 1-4

Barcellona-Espanyol 1-0