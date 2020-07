Sorteggio Champions - Bayern Monaco: bomber Lewa guida la carica dei campioni riposati

Deve ancora staccare il pass per i quarti di finale, ma rischia di essere quasi una formalità. Dopo la vittoria per 3-0 a Stamford Bridge, il Bayern Monaco ospiterà infatti il Chelsea con i favori del pronostico dalla propria parte. Anche perché, con la Bundesliga conclusa il 27 giugno e comunque in bacheca già da tempo, la formazione guidata da Hans Flick è una di quelle che, tra rodaggio e possibilità di riposare, si presenterà meglio alla ripresa della Champions League.

Ha già vinto il campionato - In Bundesliga, è MEI8TERSCHALE: è questo l'hashtag scelto dalla formazione bavarese per celebrare la conquista dell'ottavo campionato consecutivo. Il Meisterschale, appunto, alzato con ampio anticipo (e ampio margine) sul Borussia Dortmund secondo. La truppa di capitan Neuer & Co ha poi bisssato il trionfo a livello nazionale, superando il Bayer Leverkusen in finale di Coppa di Germania.

La stella: Robert Lewandowski - Pochi dubbi: il polacco sta vivendo l'ennesima stagione da incorniciare. La migliore, fin qui, nella sua carriera. Ha chiuso il campionato con 34 gol in 31 partite, record personale. In Champions è già a quota 11 (in sei gare disputate). Guida la classifica della Scarpa d'Oro e per molti è anche un serio pretendente al prossimo Pallone d'Oro.

L'undici tipo - Schema base con tre fantasisti alle spalle del polacco. Alaba ormai agisce da centrale di difesa, colpiscono le alternative: da Perisic a Thiago Alcantara, passando per Coutinho e Tolisso, il tecnico classe '65 può pescare il jolly dalla panchina.

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

I risultati dopo il lockdown -

In Bundesliga:

Union Berlino-Bayern Monaco 0-2

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 5-2

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1

Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf 5-0

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4

Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach 2-1

Werder Brema-Bayern Monaco 0-1

Bayern Monaco-Friburgo 3-1

Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4

In Coppa di Germania:

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 2-1

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4