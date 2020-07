Sorteggio Champions - Lione, Depay stella al rientro. Aulas vuole riscattare la delusione

Difendere il vantaggio dell'andata. È questo l'obiettivo del Lione di Rudi Garcia. Che oggettivamente non è una vera pretendente alla vittoria della Champions League, ma può puntare a estromettere la Juventus dalla competizione, dopo l'1-0 Parc Olympique Lyonnais maturato nella prima gara. E poi, in caso di passaggio del turno, la formazione in bianco-blu-rosso sarebbe una sorta di mina vagante nell'urna. Senza Martin Terrier: è stato ceduto al Rennes a titolo definitivo. Oggi alle 12 il sorteggio.

Delusione e polemiche in Ligue 1 - Come noto, il calcio in Francia non è ripartito. Estromesso dall'Europa dell'anno prossimo in virtù del settimo posto allo stop definitivo, il presidente Aulas ha promesso fuoco e fiamme. Con scarsi risultati, perché le istituzioni transalpine non sono tornate sui loro passi. Giocherà, prima del ritorno contro la Vecchia Signora, la finale di Coupe de la Ligue: avversario il PSG.

La stella: Memphis Depay - Nel mirino del Milan, e non solo. Con qualche pausa, perché, tra un infortunio e l'altro, in questa stagione ha disputato appena 18 partite. Il fatto che siano state condite da 14 gol, però, la dice lunga sul suo valore. L'ultimo stop è la rottura del legamento crociato, arrivata a metà febbraio: si è tornato ad allenare negli ultimi giorni, contro Madama ci dovrebbe essere. A differenza dell'andata.

L'undici tipo - Sarà da verificare. Perché Garcia ha giocato gran parte della stagione con la difesa a quattro, ma nelle ultime uscite prima dello stop (Juve e Lille) ha mandato in campo il 3-5-2. Tra le alternative di maggior valore: Andersen in difesa, in attaco Cornet e a centrocampo Bruno Guimaraes.