Sorteggio CL - Il cammino del Barça: nessuna sconfitta finora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna sconfitta nelle prime otto partite di Champions League per il Barcellona, incapace di fare altro se non vincere nell'andata del gironcino, salvo poi prendersi qualche pausa al ritorno. Discreto timore con il Lione per il pareggio, 0-0, all'andata degli ottavi, mentre al ritorno c'è stato solo un momento di sbandamento, con il 2-1 di Lucas Tousart a mettere in discussione (solo parzialmente) l'eventuale passaggio del turno.