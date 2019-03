Sorteggio CL - Il cammino del Tottenham: killer di Inter e Borussia

Il vero e proprio spartiacque della stagione del Tottenham è stato, più che l'infortunio di Harry Kane che ha minato le certezze in Premier League, l'uno a zero all'Inter, negli ultimi minuti della partita di Wembley, nel ritorno dei gironi. Lì è stato sancito il sorpasso ai nerazzurri, passando il turno pur con uno striminzito pari al Camp Nou. Il 3-0 contro il Borussia Dortmund è stata una prova di potenza, più fortuna al Signal Iduna dove per un tempo c'è stata una sorta di tiro al piattello, non culminato con il gol del vantaggio. Ci ha poi pensato lo stesso Kane a chiudere il discorso: altalenante nel girone, molto meglio nella sfida singola.

Il cammino del Tottenham:

Champions League

Inter-Tottenham 2-1

Tottenham-Barcellona 2-4

PSV-Tottenham 2-2

Tottenham-PSV 2-1

Tottenham-Inter 1-0

Barcellona-Tottenham 1-1

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0

Borussia Dortmund-Tottenham 0-1