Sorteggio CL: Juve, chi pescare e chi evitare dall'urna di Nyon?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Liverpool 5 stelle: capolista in Premier League, con una rosa rinforzata rispetto alla scorsa stagione dove è arrivata in finale di Champions League. No, il Liverpool è assolutamente la squadra da evitare per la Juventus.

Atletico Madrid 5 stelle: insieme all'Atletico, s'intende. Perché i Colchoneros restano una difesa complicatissima da superare e lo score di gare con rete imbattuta di Simeone in Champions, secondo della storia dietro a Capello e davanti ad Allegri, racconta di una squadra complicatissima da trovare agli ottavi.

Tottenham 4 stelle: Kane, Alli, Eriksen e non solo. Però non è al livello del Liverpool e dell'Atletico Madrid. La Juve ha già superato l'ostacolo la scorsa stagione ma, nel dubbio, meglio evitarlo.

Olympique Lione 3 stelle: ha una rosa di grande qualità e prospettiva, frutto del lavoro costante coi talenti del presidente Aulas. Aouar, Dembelé, Ndombele, Fekir. Campioni in erba o a un passo dall'essere affermati. Non valgono Salah e Griezmann. La Juve partirebbe favorita.

Ajax 2 stelle: come il Lione ma, visto che giornalmente non vive un campionato a quell'altezza, come la Ligue 1 del PSG, meno del Lione. Ha i campioni del futuro: De Ligt e De Jong. Ha giocatori che sono arrivati ad Amsterdam per vivere una seconda giovinezza: Blind e Tadic. Sarebbe un ottavo comunque favorevole.

Schalke 04 1 stella: nel lotto delle papabili è certamente quella meno complicata. Gelsenkirchen non è una piazza facile dove giocare ma la stagione del club tedesco non rispecchia il valore di una società agli ottavi di finale di Champions League.