Sorteggio EL, c'è Zanetti per l'Inter. Nessun delegato del Napoli

Fonte: dai nostri inviati a Nyon, Lorenzo Di Benedetto e Ivan Cardia

Lunga lista di delegati presenti a Nyon per il sorteggio dei sedicesimi di Europa League che si terrà alle 13 nella sede della UEFA. Per l'Inter, presente il vice presidente, Javier Zanetti. Per la Lazio il dirigente Armando Calveri, non sono previsti invece rappresentanti per il Napoli.