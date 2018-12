Sorteggio EL: dal sorteggio alla finale. Tutte le date verso Baku

Oggi alle 13, nella sede della UEFA a Nyon, Svizzera, il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Tre le italiane impegnate: Inter e Napoli in prima fascia dopo la retrocessione dai gironi di Champions League e il terzo posto. Poi la Lazio mentre non c'è il Milan, terzo nel girone di Europa League. Qui in calce tutte le date: dal sorteggio di oggi fino alla finale di Baku del 29 maggio in Azerbaijan.

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

29 maggio: finale – Stadio Olimpico, Baku