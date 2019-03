© foto di Imago/Image Sport

Il Benfica si è classificato terzo nel Gruppo E di Champions League con 7 punti alle spalle di Bayern Monaco e Ajax. Dopo l'esordio con ko in casa contro i tedeschi (0-2), i portoghesi non sono riusciti a tenere il passo dell'Ajax, arrivato 5 punti sopra in classifica. Il terzo posto, infatti, è arrivato sopratutto grazie alle due vittoria contro il fanalino di coda AEK. Ai sedicesimi di finale nessun problema particolare contro il Galatasaray, con la qualificazione già ottenuta all'andata di fatto, mentre agli ottavi a Zagabria c'è stato il primo vero passo falso del cammino in Europa League.

Champions League

Girone eliminatorio

Benfica-Bayern Monaco 0-2

AEK-Benfica 2-3

Ajax-Benfica 1-0

Benfica-Ajax 1-1

Bayern Monaco-Benfica 5-1

Benfica-AEK 1-0

Sedicesimi di finale

Galatasaray-Benfica 1-2

Benfica-Galatasaray 0-0

Ottavi di finale

Dinamo Zagabria-Benfica 1-0

Benfica-Dinamo Zagabria 3-0