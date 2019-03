© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto troppo semplice con la qualificazione e il primo posto arrivati in anticipo per l'Arsenal nel girone eliminatorio di Europa League 2018/19. Soli due gol subiti, miglior difesa del torneo al pari del Betis. Giunta in fase finale la formazione di Emery non ha brillato per concentrazione: ko in Bielorussia e rimonta a Londra, nuova sconfitta in casa del Rennes, e agevole vittoria in casa con passaggio del turno.

Europa League

Girone eliminatorio

Arsenal-Vorskla 4-2

Qarabag-Arsenal 0-3

Sporting CP-Arsenal 0-1

Arsenal-Sporting CP 0-0

Vorskla-Arsenal 0-3

Arsenal-Qarabag 1-0

Sedicesimi di finale

BATE Borisov-Arsenal 1-0

Arsenal-BATE Borisov 4-0

Ottavi di finale

Rennes-Arsenal 3-1

Arsenal-3-0