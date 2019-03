Sorteggio EL - Il cammino dell'Eintracht: girone dominato, Inter annullata

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

“Chi voglio trovare? Indifferente, siamo qua per giocarcela con tutti”, il pensiero confessato ieri sera dal vice del tecnico Hutter, Peintinger. L’Eintracht Francoforte, dopo aver dominato il girone e aver eliminato, senza sconfitta, Shakthar e Inter negli scontri diretti, è pronto a stupire ancora. La squadra di Francoforte, inoltre, grazie agli ultimi prestigiosi risultati ha incamerato anche una buona dose di entusiasmo che non guasta mai in certe fasi della stagione.

Il cammino dell’Eintracht:

Europa League

Fase a gironi:

Olympique Marsiglia-Eintracht 1-2

Eintracht-Lazio 4-1

Eintracht-Apollon 2-0

Apollon-Eintracht 2-3

Eintracht-Olympique Marsiglia 4-0

Lazio-Eintracht 1-2

Sedicesimi di finale:

Shakthar-Eintracht 2-2

Eintracht-Shakthar 4-1

Ottavi di finale:

Eintracht-Inter 0-0

Inter-Eintracht 0-1