Sorteggio EL, Inter e Napoli: chi pescare ed evitare all'urna di Nyon?

© foto di PHOTOVIEWS

Di fatto, nessuna delle avversarie papabili di Napoli e Inter vale cinque stelle. Però, di fatto, per il gioco dei sorteggi, giusto per classificarle, ci sono squadre che entrambe dovrebbero evitare. Lo Shakhtar, soprattutto, perché una trasferta a Kharkiv è sempre insidiosa e lo stesso vale anche per Istanbul e per il catino infuocato del Gala. Per valore c'è anche lo Sporting, toste pure le sfide contro Olympiakos e Celtic. Nei fatti, però, partono sempre favorite, contro tutte. Ma pescare lo Zurigo o il Malmo sarebbe chiaramente più agevole.

Shakhtar Donetsk 5 stelle

Galatasaray 5 stelle

Sporting CP 5 stelle

Olympiakos 4 stelle

Celtic Glasgow 4 stelle

Bruges 3 stelle

Viktoria Plzen 3 stelle

Krasnodar 3 stelle

Rennes 3 stelle

Rapid Vienna 2 stelle

Fenerbahce 2 stelle

Malmoe 1 stella

Bate Borisov 1 stella

Slavia Praga 1 stella

Zurigo 1 stella