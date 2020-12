Speciale agenzie - Arena11 Sport, non solo calcio. Anche scuole in Senegal con Mané

La Arena11 Sports Group è tra le prime agenzie in Germania come grandezza e come volume di affari. Nasce nel 2013 con la fusione di tre agenzie medio-piccole. Ora, dopo sette anni, ci sono trentacinque impiegati, la maggioranza sono procuratori fra Germania, Spagna, Austria, Inghilterra e Francia. La base è però Grunwald, vicino a Monaco, una città dove vivono quasi tutti i calciatori del Bayern. L'ufficio aiuta chi lavora come procuratore, dai viaggi agli alberghi, oltre a un reparto legale: sono tanti i giocatori che arrivano da fuori e l’agenzia li aiuta nei passaggi burocratichi, anche solo come prendere il visto.

NON C’È SCOUTING - L’idea della Arena11 è non avere una rete scouting, meglio prendere informazioni dalla ottima rete contatti nel mercato. Così i venti procuratori che fanno parte della rete ha i propri rapporti con il direttore sportivo di riferimento, con cui ha migliori rapporti. Una specie di key account che si lega indipendentemente a dove lavora il direttore sportivo: se uno cambia club rimane comunque ancorato allo stesso procuratore. Così è garantito sempre il miglior contatto e la miglior soddisfazione.

PRIMA IL GIOCATORE - La Arena11 è molto “tedesca” nella propria vita lavorativa. L’idea è quella di tutelare assolutamente il proprio assistito, come nelle varie trattative che si sono succedute negli ultimi anni. Per concludere una trattativa c’è bisogno che i parametri della Arena11 siano soddisfatti e che siano corretti. Se questi vengono modificati anche solo di una virgola i contratti non vanno in porto. In Italia ci sono penali per chi lascia l’agente, in Germania è come avere un libero professionista, un commercialista: se un calciatore tedesco non è soddisfatto di chi tratta per lui, semplicemente, lo cambia, perché in Germania, per legge, non è permesso di dare esclusivamente il compito di collocamento a una singola persona o agenzia. Così se non hai la fiducia del calciatore difficilmente rimangono.

LA STRUTTURA - Ci sono quattro soci - Björn Bezemer, Andreas Sadlo, Tobias Sander e Steffen Asal - e trenta impiegati. La scelta è quella però di essere il più discreti possibili, in Internet non ci sono grandi riferimenti. C’è l’intenzione di creare un marchio e non solo una singola persona, è più importante avere Arena11 che non le singole persone che si mettono in mostra. L’intenzione è essere discreti per dare un servizio migliore al cliente.

IN ITALIA - C’è la Football Factory come interlocutore, perché le dinamiche sono differenti. In Italia è meglio avere un partner in contatto con i dirigenti tutto il giorno perché bisogna avere forti rapporti personali per fare business. Arena11 ha una rete con praticamente tutta Europa, in caso di necessità

SERVIZI INTEGRATIVI - Per i calciatori l’agenzia fa tutto: se un calciatore ha bisogno di prenotare un aereo privato, se la moglie ha necessità di un posto di lavoro. Per Ayhan, al Sassuolo, la stessa Arena11 gli ha trovato casa. Di più: quando Mané ha creato strutture in Senegal, come le scuole, è stata la stessa agenzia a ricercare per lui la situazione migliore. Come detto prima, il giocatore è l’asset principale dell’agenzia e viene curato in tutto e per tutto.

GLI ASSISTITI - L'uomo copertina è Sadio Mané, stella del Liverpool e del Senegal, ma non è l'unico. Nello stesso club c'è Naby Keita, poi Ter Stegen al Barcellona, Soyuncu al Leicester e Laimer del Lipsia. Grande spazio alla Bundesliga com'è normale, come Demirbay del Leverkusen, Schlager del Wolfsburg, Lainer e Kramer del Borussia Moenchengladbach, Bebou dell'Hoffenheim. Nel roster ci sono altre stelline come Kamano della Lokomotiv Mosca, Grujic del Porto, l'esperto e conosciutissimo Dejan Lovren allo Zenit San Pietroburgo, ma anche l'italiano Vincenzo Grifo, oppure Daniel Caligiuri. La scuderia è però talmente ampia che è anche difficile citarli tutti.