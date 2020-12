Speciale agenzie - Da Van Persie ai big del ciclismo. SEG, tutti vogliono essere Robin

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

Da vent'anni a questa parte la Sport Entertainment Group da Amsterdam è diventata una vera e propria colonia internazionale. Una polisportiva dell'assistenza ai propri clienti, oltre quattrocento in più di venticinque paesi per oltre centoventi agenti al suo interno. E non si tratta solo di calcio, che è stata la disciplina con cui tutto è iniziato. SEG è anche ciclismo, eSports e spettacolo.

Van Persie al top Kees Vos inizia il percorso nel calcio nel 2000 e poi l'agenzia si sviluppa a tal punto da avere sei undicesimi della nazionale olandese. Robin van Persie come fiore all'occhiello, come star assoluta del calcio Orange. La particolarità dell'agenzia è quella di aver sempre lavorato solo col suo portfolio ampio di clienti. Nessuna intermediazione per policy societaria ma tutto all'interno del parco calciatori, da crescere e valorizzare. Per questo un roster di agenti ampio, il più vasto in assoluto, e giocatori che vanno da MLS a Giappone passando per le serie minori olandesi fino a Serie A, Ligue 1 e gli altri campionati top in Europa.

I migliori giovani L'idea di SEG è sempre stata quella di cercare i migliori giovani. Dall'era di Van Persie il mercato si è chiaramente diffuso e allargato anche ad altre agenzie presenti in Olanda e per questo la compagnia di Amsterdam ha anche allargato i propri orizzonti. Per quanto riguarda gli Under 21, costante la ricerca di talenti con una prerogativa: la presenza nelle nazionali di categoria.

I big Attualmente l'uomo copertina è sicuramente Memphis Depay, stella in scadenza con il Lione. Però in un roster così ampio ci sono anche Marten de Roon dell'Atalanta e Santiago Arias del Leverkusen, Wesley Hoedt della Lazio e Kasper Dolberg del Nizza. Tra i senatori ovviamente Kevin Strootman del Marsiglia e Daley Blind dell'Ajax, SEG è vicina a molti allenatori e assiste tra questi anche un big: Erik ten Hag, tecnico dei lancieri.

SEG Racing Academy Non solo calcio. Dal 2007 a oggi, SEG ha assistito oltre 250 contratti e trasferimenti nel mondo del ciclismo con tanti campioni in squadre World Tour e Pro Continental. Da Sep Vammarcke a Rory Sutherland fino a Dylan Grownewegen, da Dan Martin a Bauke Mollema, nel 2015 ha deciso anche di creare la SEG Racing Academy per firmare e crescere i migliori talenti del futuro. SEG Esports invece segue gli eplayer in Overwatch, Call of Duty e League of Legends, di recente è stata aperta anche SEG Artists che seguirà lo sviluppo di artisti, attori e personaggi dello spettacolo.