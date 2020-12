Speciale agenzie - Dai talenti del Brasile alla conquista dell’Europa: TFM Agency, fu Traffic

vedi letture

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

In principio fu Traffic. Un’impresa legata fondamentalmente al marketing sportivo, attiva sin dall’inizio degli anni ’90, travolta nel 2015 dallo scandalo legato alla gestione dei diritti televisivi da parte della FIFA. Uno di quelli, per capirsi, che in quell’anno portarono alle dimissioni di Sepp Blatter dalla poltrona di presidente del calcio mondiale. Da lì, il cambio di nome e non solo: addio alla Traffic e ai fantasmi del passato, ecco la TFM Agency. Niente più marketing e diritti tv, focus completamente orientato sul mercato dei calciatori. Con l’obiettivo, tra le altre cose di internazionalizzarsi. E una scuderia d’eccellenza che ha oggi in Vinicius, stella del Real Madrid, il proprio punto di diamante.

Il primo trasferimento è del 2007. Oggi, la TFM, guidata dal CEO e fondatore, Frederico Pena, ha curato più di duecento trasferimenti in giro per il mondo. La storia dell’agenzia brasiliana parte però dal 2007 e da un nome, quello di Paulo Henrique. Attaccante attualmente svincolato, classe ’89, nell’agosto di quell’anno si trasferì dall’Atletico Mineiro agli olandesi dell’Heerenveen: è la prima operazione curata da TFM, che da lì prende il volo. L’agenzia conta uno staff composto da più di venti persone, con sedi sparse in giro per il mondo. In Brasile, ovviamente: a Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Ma anche a Londra, Madrid e Lisbona.

Si parte dal Brasile. Il riferimento geografico è ovviamente il punto di partenza. Così, il main focus è verdeoro: TFM cerca anzitutto talenti in Brasile. L’identikit base è chiaro, ce lo racconta Thiago Freitas, Technical Manager dell’agenzia: “Cerchiamo nuovi talenti, in particolare con sedici anni o anche meno. L’obiettivo è quello di farli diventare atleti che all’età di diciotto o diciannove anni possano essere interessanti per i più grandi club europei”. Stelle da lanciare verso il Vecchio Continente. Ovviamente, l’identikit non è assoluto: sotto osservazione finiscono anche le migliori promesse di 17-18 anni, per non farsi scappare il meglio che il proprio calcio nazionale da offrire.

Verso l’Europa. Come detto, dal Brasile si guarda oltreoceano. Negli ultimi anni, TFM ha aumentato in maniera esponenziale i trasferimenti di calciatori brasiliani verso le grandi del nostro continente. Il fiore all’occhiello, ovviamente, è il già menzionato Vinicius, ma i nomi sono tanti: per esempio, Gabriel Martinelli, arrivato dall’Ituano e oggi stellina dell’Arsenal, oppure Marcos Antonio che è transitato prima dall’Estoril per poi approdare allo Shakhtar. Tra i più esperti, Douglas Santos dello Zenit e Samir dell’Udinese. La presenza in Europa è fondamentale per lo sviluppo futuro: “La priorità del nostro piano strategico – continua Freitas – è quella di veder crescere di anno in anno il numero di clienti brasiliani trasferiti in club europei”.

Partnership. Per questa ragione, TFM non ha rapporti di esclusiva con agenzie europee: “Abbiamo tanti giocatori che giocano in campionati europei – spiega Freitas – e abbiamo sempre agenti sul territorio, ogni giorno dell’anno. In diversi affari, abbiamo stretto delle collaborazioni temporanee con agenzie europee, ma non abbiamo una sola agenzia che ci rappresenti oltre Oceano, perché siamo molto presenti sul territorio, in ogni momento”. TFM, in sostanza, punta sui propri agenti e sulle proprie sedi, con l’intenzione di avere sempre e comunque un proprio punto di riferimento sul suolo europeo, e di esserlo sempre più che passa il tempo.

Attraversando l’Oceano cambia tutto. Perché il calcio brasiliano e quello europeo sono diversi, anche nell’organizzazione. In Brasile, i club cercano soprattutto giocatori a breve termine, gli esoneri e le novità in dirigenza sono sempre all’ordine del giorno. In più, non è necessario rispettare il Financial Fair Play o il sistema di licenze. Un panorama più “amatoriale” e legato anche a quello che lo stesso Freitas definisce “opportunismo politico”, diverso da quello che si riscontra nel Vecchio Continente.

Scouting e data. Come tutte le principali agenzie al giorno d’oggi, anche TFM ha sviluppato un vero e proprio dipartimento dedicato allo scouting e all’analisi, senza altri compiti. Parte dello staff si dedica infatti, a tempo pieno, a valutare i nuovi talenti emergenti, analizzare le prestazioni delle squadre di riferimento e monitorare l’andamento dei propri clienti. Nel valutare l’ingresso in scuderia di un giovane promettente, si coniuga l’osservazione sul campo con l’analisi dei dati. A volte si parte dal campo: se un atleta si fa notare, si valutano i suoi numeri nell’ambito di un’intera competizione e di un’intera stagione. Viceversa, se attraverso i dati un calciatore riesce a mettersi in mostra, si viaggia per osservarlo in loco. Il tutto ragionando da azienda: TFM ha una sua squadra di osservatori e non appalta mai questo tipo di lavoro, cosa di cui fa comprensibilmente motivo di vanto.

Fuori dal calcio. Il supporto ai propri clienti va al di là del classico lavoro di agenzia: TFM guida i propri clienti in tutti gli accordi commerciali e di sponsorizzazione. Come le grandi agenzie, lo fa aiutandosi con un pool di professionisti del settore e avvocati. Attenzione particolare ai social, soprattutto con i più giovani: il consiglio di non esagerare, di non fare esibizionismo, è sempre dietro l’angolo.