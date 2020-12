Speciale agenzie - Dalla Spagna al mondo: la Promoesport, Where Football Is

Barcellona. Anno 2002. Nasce la Promoesport Espana, una delle compagnie spagnole più importanti che, da diciotto anni a questa parte, è cresciuta passo dopo passo. Rodri Baxter, il suo fondatore, insieme ai soci e ai partner, iniziò step by step coi ragazzi delle categorie inferiori mentre oggi il focus è tra Elite e Futbol Base, le giovanili e i migliori talenti. Promoesport, da subito, si è concentrata sull'idea di essere un'agenzia globale all'interno del mondo del calcio, con presenza fisica nei paesi più importanti. E questo si evince e si capisce anche dallo slogan che è una chiara dichiarazione d'intenzione di esserci, in ogni luogo, in ogni angolo in cui un pallone rotoli su di un campo da gioco. "Where football is".

La struttura, i grandi colpi Promoesport, nella storia e nel suo percorso, ha partecipato in prima persona a decine di trasferimenti importanti. Eric Bailly al Manchester United. Felipe Melo alla Juventus. Dani Alves al Barcellona. Iago Aspas al Liverpool. E questo anche grazie alle proprie filiali in più paesi. Spagna, Regno Unito, Italia, Portogallo, Stati Uniti, Belgio, Polonia, Turchia. Poi la rete del networking e tanti collaboratori in tutti il mondo che permette all'agenzia di Baxter di essere una delle più capillari in assoluto.

La fiducia reciproca coi giocatori E' alla base della relazione che l'agenzia stabilisce. "Senza questa, non ci sarebbe nulla", spiega Baxter. Ed è quella, serietà e fiducia, che hanno dato nella storia e negli anni nel settore del professionismo calcistico, ad aver consolidato il ruolo di Promoesport. Non solo: l'agenzia è direttamente connessa a un largo numero di ex giocatori che sanno perfettamente le necessità dei giocatori giorno per giorno. Senza rimpianti. Perché "ogni trasferimento mancato significa che non è potuto andare in scena". Senza guardarsi indietro ma con lo sguardo al futuro, Baxter vede per Promoesport un domani positivo. Nove paesi, 300 giocatori, 60 persone nel gruppo. "Ed è solo l'inizio".