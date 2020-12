Speciale agenzie - GP Soccer & Management e un credo base: fiducia e fidelizzazione

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

L'inizio del percorso di Giampiero Pocetta e della sua GP Soccer and Management parla francese. Vincent Candela, dal Guingamp alla Roma. Subito un giocatore che scriverà pagine importanti della storia del club giallorosso ma la strada non è fatta solo di stelle ma anche di tante promesse, giovani, ragazzi. Una filosofia che copertina delle idee dell'agenzia. Perché non si tratta solo del successo sul campo ma anche di un percorso che accompagni e renda completo il percorso dell'atleta anche lontano dal rettangolo di gioco. Per questo l'assistenza, a livello commerciale, assicurativo, legale. Per questo GP mette a disposizione un pool di professionisti che comprende, nell'ordine: "avvocati, commercialisti, notai, operatori del ramo finanziario e immobiliare, consulenti per investimenti personalizzati, personal trainer, staff sanitario di assoluta competenza nazionale ed internazionale e molto altro".

La cura del giocatore L'attenzione all'assistito e al giocatore a trecentosessanta gradi è prioritaria, sin dai primi anni. Ed è questo il messaggio che viene trasmesso ai ragazzi di ogni categoria e livello, sia in Serie A che tra i settori giovanili. Vale per Lorenzo Pellegrini o per un ragazzo di un'importante cantera, ovviamente con esigenze e necessità specifiche diverse ma con la stessa filosofia. Non solo: c'è una profonda attenzione anche al post carriera, per valutare insieme agli assistiti la strada più giusta da seguire. Insieme.

Pellegrini e i talenti Lorenzo Pellegrini, simbolo ora della Nazionale, è certamente l'uomo copertina dell'agenzia ma non solo. Da Amauri, che è stato centravanti al top della Serie A negli scorsi anni, fino a una punta francese che ha giocato e gioca in club di alto livello come Gregoire Defrel, quel che è contato sempre tanto nel percorso di Pocetta, Ferro e della loro agenzia è una cosa in particolare. Fiducia. Fidelizzazione. Il rapporto che possa andare avanti anche dopo il calcio ma, quando il pallone rotola, anche fuori dalle dinamiche del rettangolo di gioco.