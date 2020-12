Speciale agenzie - I campioni portoghesi e Villas-Boas: Proeleven, la famiglia si è allargata

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

L'inizio di Proeleven è a cavallo del nuovo millennio e sono gli anni in cui Carlos Gonçalves diventa un agente. L'inizio, come in tutte le cose belle, è un'idea. Un desiderio. Un sogno. Che nasce in giovanissima età con la passione del pallone in famiglia, in un periodo in cui il mestiere non era così sviluppato come adesso in Portogallo. Un business che prese il via inizialmente solo con Carlos e successivamente con Vitor che era un professore, con un lavoro stabile, certo, sicuro. Partì Carlos col suo coraggio coi primi contatti, coi ragazzi e coi giovani: studio, approfondimento e lavoro, sapeva che aveva bisogno di persone al suo fianco. Segreteria in primis poi Carlos Cuello, ex calciatore che è sempre in agenzia.

La strategia dei primi giocatori Gonçalves aveva chiara l'idea di essere uno sconosciuto nel mestiere. Partì così dallo scouting dei ragazzi, delle accademie di Sporting e Porto, oltre che da altre grandi società. Rui Patricio, Carlos Martins, Joao Moutinho, i nomi che ha scoperto quando erano quattordicenni, quindicenni e a cui fece firmare i primi contratti professionistici. La qualità dei clienti fa sempre la differenza e da lì iniziò tutto il percorso.

Villas-Boas, il percorso Una storia e un percorso non certo banale. Durante una summer class a Lisbona, all'Università, Carlos Gonçalves era presente per ottenere più knowledge sul mondo del calcio. C'era anche AVB, che aveva però vent'anni, dieci in meno di quello che sarà il suo manager. La sintonia e l'intesa è però immediata, sulla visione e sul pensiero. Iniziarono a studiare insieme e da lì nacque il rapporto amicale prima e lavorativo dopo: André Villas-Boas aveva un grande potenziale ed era necessario seguirlo e valorizzarlo al meglio. Già a vent'anni. AVB diventò poi uno degli uomini più importanti dello staff di José Mourinho tra Porto, Chelsea e Inter, dimostrandosi poi pronto per lo Uefa PRO e per diventare un allenatore professionista. L'idea nacque e maturò nei colloqui tra i due, con Carlos Gonçalves che da sempre ha avuto sconfinata fiducia nelle sue capacità. La prima tappa si chiama Academica col manager che è decisivo nel convincere il club a prendere un giovane e inesperto tecnico in prima per risalire dall'ultima posizione. Avrà ragione lui. Le idee di Villas-Boas convincono tutti: lo stesso allenatore rinuncia all'Inter, a Mourinho, a un percorso di successo nello staff per camminare con le proprie gambe. Tutto grazie al rapporto con Carlos Gonçalves e alla fiducia e al supporto ricevuto in tanti anni insieme.

L'ingresso di Vitor Gonçalves Inizia a strutturarsi ancora di più quella che sarà la Proeleven, ora una delle agenzie più importanti non solo in Portogallo ma più presenti a livello internazionale. E' la new era dell'agenzia, dove il rapporto tra fratelli è decisivo per il suo buon funzionamento. Visioni a confronto, a volte contrastanti ma con lo stesso intento. Vitor è un economista, ha una metodologia nell'organizzazione e nel 2008 la Proeleven prende una forma moderna. Dipartimenti organizzati, gruppi di lavoro, l'ufficio cambia per tre volte: si passa da 4 a 25 persone nella compagnia con quattro uffici in tutto il Portogallo.

Proeleven oggi, Proeleven domani Il gruppo interno, il confronto, le riunioni, sono la forza dell'agenzia. Non solo i fratelli Gonçalves ma le idee di tutti gli uomini di Proeleven che dopo vent'anni fanno parte dell'agenzia. Oltre 500 intermediazioni in carriera, ora più di 110 assistiti in ben 32 nazioni differenti, in ogni paese c'è un diretto contatto con i club o tramite partner in loco. E la filosofia sarà sempre la stessa anche in futuro: crescere, internamente, e anche sul mercato internazionale, sempre con la stessa metodologia. Aumentare lo staff interno, riuscire a essere in gran parte delle nazioni, aprire degli uffici nelle varie Nazioni per esser più vicini ai club e agli stessi giocatori.