Speciale agenzie - Idee, vision e top player: la YFS non è più solo una realtà spagnola

vedi letture

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

Una realtà internazionale. La You First Sports è agenzia che ha mollato gli ormeggi ed è andata oltre le sue radici spagnole. Che restano radicate, che racchiudono valori ancora presenti nell'agenzia di cui Alvaro Torres è direttore globale della sezione calcio, ma che ormai non bastano più per spiegare una realtà mondiale, che rappresenta atleti in NBA, nel basket europeo e nel calcio ma che è già presente anche negli Esports. L'obiettivo all'interno dell'azienda è di quelli cerchiati in rosso: continuare in questa crescita esponenziale per diventare nel 2026 un'azienda leader nel settore.

Nata nel 2002, ha subito provato a discostarsi dalle tante altre agenzie di procuratori presenti sul mercato proponendo ai calciatori una vision diversa: il full service. Occuparsi del giocatore a 360 gradi, non solo nei periodi di trattativa, ma curando anche tutti gli altri aspetti che compongono la vita del calciatore: servizi legali e fiscali, la comunicazione, il marketing, le pubbliche relazioni, servizi di lifestyle. "Un giocatore rappresentato da You First Sports deve pensare solo a giocare e massimizzare il suo rendimento, del resto ci occupiamo noi - ci dice Miguel Alfaro, direttore dell'ufficio italiano che lavora nel nostro paese insieme ad Alessandro Favaro -. Nessun agente direttamente si deve occupare di più di 6-7 giocatori in maniera individuale, e se questo succede, si investe per continuare ad implementare la struttura". Una vision che vedendo i risultati sembra aver funzionato: oggi l'agenzia conta più di 200 dipendenti, di cui 50 quelli che si occupano della parte calcistica.

La sede centrale è a Madrid ma oggi i calciatori più importanti sono probabilmente in Italia: Luis Alberto della Lazio e Fabian Ruiz del Napoli. Sono entrambi andalusi e non è un caso, perché Alvaro Torres ha diretto per anni tutta la sua area calcistica da Siviglia. E poi ha creato questa struttura che adesso non solo ha superato i confini andalusi, ma anche quelli spagnoli: c'è un ufficio in Italia, appunto, ce n'è uno in Brasile, uno in Francia e un altro in Messico. E presto verranno aperti nuovi uffici anche in Germania e nel Regno Unito. "Perché è facile avere dei soci in altri mercati, la difficoltà sta nell’investire in una struttura propria e avere una presenza diretta", ci spiega Miguel Alfaro. La presenza in altri mercati vuol dire non solo portare giocatori dalla Spagna in giro per l'Europa, ma anche inserire tra gli assistiti calciatori di altre nazionalità. Un esempio? Davide Calabria, terzino del Milan.

Jony, Durmisi e Berenguer sono giocatori della You First che abbiamo visto in Italia negli ultimi anni. Mariano Diaz, Gerard Moreno, Sergio Rico e Darwin Machis le altre stelle di un'agenzia focalizzata al 100% sui suoi giocatori: "La nostra priorità sono i nostri clienti, al di sopra di qualsiasi interesse comune con i club con i quali lavoriamo". Il risultato è quello di un'agenzia che riesce a sintetizzare lavoro globale e capillare. Che è riconosciuta da Forbes come una delle agenzie top al mondo ma che non ha perso la sua dimensione umana. "Vedere tanti giocatori al mio matrimonio, vederli divertirsi e con la voglia di condividere con me quel giorno speciale, mi ha fatto capire una volta di più che siamo davvero una grande famiglia", chiosa Miguel Alfaro.